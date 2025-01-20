Beşiktaş\'ta Yeni Dönem Toplantısı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.
Başkan Adalı, toplantıda yaptığı konuşmada, Teknik Direktör Solskjaer ile futbolculara yeni dönemde başarılar diledi.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, futbolcularla tanıştıktan sonra oyun felsefesi hakkında bilgiler verdiği futbolculara beklentilerini iletti. - İSTANBUL
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