Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

27.06.2022 19:24

Beşiktaş 2022-2023 sezonu öncesi ilk antrenmanını yaparak çalışmalarına başladı.

Beşiktaş 2022-2023 sezonu öncesi ilk antrenmanını yaparak çalışmalarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idman öncesi toplu fotoğraf çektiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra ısınma hareketlerine geçti.

İlk 20 dakikası basına açık olan ve başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyelerinin de izlediği antrenmanda Beşiktaşlı futbolculara yo-yo testi uygulandı.

Siyah-beyazlı ekibin antrenmanına geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes de katılırken, izinli olan Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Romain Saiss, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz ve Alex Teixeira idmanda yer almadı.

Bu oyuncuların bir kısmının 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılacakları belirtildi. Öte yandan 19 yaş altı takımında forma giyen 10 futbolcu da çalışmaya dahil edildi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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