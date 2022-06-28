Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü

28.06.2022 21:09
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30 ve 16.00'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.

YORUMLAR
500
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor
Kaynak: DHA

Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
20:10 Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 21:14:24. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement