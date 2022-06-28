Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş , yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.

Kaynak: DHA

Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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