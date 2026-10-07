Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Serdal Adalı ve yönetimi mazbatalarını alıyor

Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Serdal Adalı ve yönetimi mazbatalarını alıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını alıyor. Mazbata teslimi DHA Feed 2'den canlı yayımlanıyor.
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını alıyor. DHA Feed 2'den CANLI yayındayız.
Kaynak: DHA
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