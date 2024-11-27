Beşiktaş'tan, KAP açıklaması: "Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hüseyin Yücel'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Yönetim Değişikliği - Son Dakika
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