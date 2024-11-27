Beşiktaş'ta Yönetim Krizi: Samet Aybaba ve Brad Friedel Görevden Alındı

Spor

Siyah-beyazlı yöneticiler: Samet Aybaba ile Brad Friedel aynı açıklamada gönderilemez

Ali DANAŞ - DEBRECEN,MACARİSTAN - BEŞİKTAŞ Kulübü dün gece futbol direktörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in görevine son verilmesiyle yaşanan gelişmelerle oldukça karışmış durumda.

Yönetim kurulu üyelerinin çok büyük bölümünün, bu görevden almanın kendilerine hiç danışılmaması ve kararı sosyal medya hesabından öğrenmeleri sonrasında başkan Hasan Arat'a tepki koyduğu öğrenildi.

İstifa etmeyi düşünen bir kaç yöneticiden ilk olarak Onur Göçmez bu kararını resmiyete dökmüştü. Onur Göçmez'in ardından da bir kaç yöneticinin daha istifa etmenin eşiğine geldiği öğrenildi.

Yönetim kurulu üyelerinin en büyük tepkisi ise, kulübün gelinen noktada sadece başkan ve 3 - 4 yönetici tarafından yönetilir hale geldiği konusu. Özellikle futbol takımı konusunda hiç bir söz haklarının olmadığı ve hiç bir şeye karıştırılmadıkları gibi, yaşananları da sosyal medyadan öğrendiklerini dile getiren yöneticiler, kulüpte gelişen olaylar ile ilgili de çok fazla dedikodu yayıldığını ve kendilerinin bile bir çok şeyi sonradan sosyal medyadan öğrendiklerini belirtiyorlar.

Gelinen noktada, Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Samet Aybaba'nın, çok değersizleştirilerek Brad Friedel ile aynı açıklama içine konarak gönderilmesi de yöneticileri oldukça rahatsız etmiş durumda.