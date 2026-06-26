Beşiktaş'tan Avrupa Ligi Hedefi - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Avrupa Ligi Hedefi

26.06.2026 15:17
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Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde zaferler hedefleyen bir organizasyon kuracağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) zaferlere imza atacak bir organizasyon kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Serdal Adalı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar; camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ligde ve Avrupa Kupası'nda verdiği şampiyonluk mücadelesiyle taraftarımızın yarattığı müthiş basketbol kültürü ve atmosferiyle gurur kaynağımız olan basketbol takımımız, bu sezondan itibaren Avrupa'nın en üst düzey organizasyonu Avrupa Ligi'nde mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Türkiye'yi en üst seviyede temsil edecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Adalı, "Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına Avrupa Ligi yakışırdı. Biz de yönetim kurulu olarak üzerimize düşeni yaptık. Bu başarıdan ötürü başta Özkan Arseven olmak üzere Basketbol İcra Kurulumuzu ve başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'i yürekten kutluyorum. Şimdi hep birlikte Avrupa Ligi'nde adından söz ettirecek, büyük zaferlere imza atacak bir organizasyon kurmak için kolları sıvıyoruz. Bütün Beşiktaşlıları, Avrupa Ligi sezonlarımızda destekleriyle pay sahibi olmaya davet ediyorum. Avrupa Ligi, Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki sezondan itibaren Avrupa'nın en büyük organizasyonunda buluşmak üzere." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Serdal Adalı, Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Avrupa Ligi Hedefi - Son Dakika

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