Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı
Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

12.01.2026 16:18
Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista'nın yeni takımına transferi tamamlandı. Corinthians, Gabriel Paulista ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Öte yandan Siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista ile yollarını ayırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Ailevi sebepler nedeniyle Süper Lig devi Beşiktaş'a veda eden Gabriel Paulista'nın yeni takımı belli oldu.

GABRIEL PAULISTA ÜLKESİNE DÖNDÜ

Brezilya Ligi takımlarından Corinthians, 35 yaşındaki savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile 31 Aralık 2027'ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Paulista'nın yeni takım arkadaşlarıyla çalıştığı ve bugün ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP GELDİ

Beşiktaş Kulübü, Gabriel Paulista ile yollarını ayırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gabriel Armando de Abreu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Gabriel Paulista'ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

1.5 yıl önce Atletico Madrid'den transfer olduğu siyah-beyazlılarda toplamda 45 maçta forma giyen yıldız isim, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

