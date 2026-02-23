Beşiktaş\'tan ayrıldı, Kayserispor\'a gidiyor

Trendyol Süper Lig'de topladığı 19 puanla küme düşme hattında yer alan Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.

ERLING MOE KAYSERİSPOR'UN BAŞINA GEÇİYOR

Radomir Djalovic'e veda eden Kayserispor, Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte Beşiktaş'ta görev alan Norveçli çalıştırıcı Erling Moe ile yapılan görüşmelerde sona geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin, 55 yaşındaki teknik adamı kısa süre içerisinde şehre getirerek resmi imzayı atmaya hazırlandığı öğrenildi.

SON OLARAK BEŞİKTAŞ'TA GÖREV YAPTI

Uzun yıllar Norveç ekibi Molde'de görev yapan 55 yaşındaki teknik adam, son olarak Solskjaer ile birlikte Beşiktaş'ta görev aldı.

SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Antalyaspor'u ligde 1-0 yenen Kayserispor, ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda konuk olacak.