Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta geride kalan sezonlarda eleştirilerin odağı olan ve yeni sezonda düşünülmeyip takımdan yollanan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sözleşmesinin bitimiyle Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku, Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland'e transfer oldu. 31 yaşındaki sol bek, İngiliz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Masuaku'nın kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı belirtildi.
Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıktı Kongolu sol bek, 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan beğenilmeyip gönderilen Masuaku Premier Lig'e transfer oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)