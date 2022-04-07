Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi! - Son Dakika
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Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi!

07.04.2022 17:21
Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi!

Sarı-Lacivertliler'de geçen yıl gösterdiği başarılı performansla sezon başında Kayserispor'a satılan Mame Thiam, Sarı-Kırmızılı ekipte adeta küllerinden doğdu. Önümüzdeki sezon forvet hattında büyük boşluk oluşacak Beşiktaş'ın Mame Thiam'la temas kurduğu ifade edildi.

Sarı-Lacivertliler'de geçen yıl gösterdiği başarılı performansla sezon başında Kayserispor'a satılan Mame Thiam, Sarı-Kırmızılı ekipte adeta küllerinden doğdu. Nijeryalı kanat-forvet bu sezon 20 maçta 10 gol 4 asist üretti.

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BEŞİKTAŞ KANCA ATTI

Kiralık Batshuayi ve sözleşmesi bitecek Larin'in durumu belirsizliğini hesap eden Kara Kartal, Mame Thiam'a kanca attı. 28 yaşındaki futbolcu için ilk teması kurdu.

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TAKAS TEKLİFİ

Siyah-Beyazlılar'ın Kayserispor'a takas önerisiyle gideceği öğrenildi. Kayserispor'un belirleyeceği bir veya iki futbolcu, sembolik bir bonservis ücretiyle Thiam için teklif yapılacak.

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Kayserispor, Mame Thiam, Spor, Son Dakika

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