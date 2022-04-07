Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi! - Son Dakika

Sarı-Lacivertliler'de geçen yıl gösterdiği başarılı performansla sezon başında Kayserispor'a satılan Mame Thiam, Sarı-Kırmızılı ekipte adeta küllerinden doğdu. Nijeryalı kanat-forvet bu sezon 20 maçta 10 gol 4 asist üretti.
Kiralık Batshuayi ve sözleşmesi bitecek Larin'in durumu belirsizliğini hesap eden Kara Kartal, Mame Thiam'a kanca attı. 28 yaşındaki futbolcu için ilk teması kurdu.
Siyah-Beyazlılar'ın Kayserispor'a takas önerisiyle gideceği öğrenildi. Kayserispor'un belirleyeceği bir veya iki futbolcu, sembolik bir bonservis ücretiyle Thiam için teklif yapılacak.
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