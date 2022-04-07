Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi! - Son Dakika

Sarı-Lacivertliler'de geçen yıl gösterdiği başarılı performansla sezon başında Kayserispor'a satılan Mame Thiam, Sarı-Kırmızılı ekipte adeta küllerinden doğdu. Nijeryalı kanat-forvet bu sezon 20 maçta 10 gol 4 asist üretti.

BEŞİKTAŞ KANCA ATTI

Kiralık Batshuayi ve sözleşmesi bitecek Larin'in durumu belirsizliğini hesap eden Kara Kartal, Mame Thiam'a kanca attı. 28 yaşındaki futbolcu için ilk teması kurdu.

TAKAS TEKLİFİ

Siyah-Beyazlılar'ın Kayserispor'a takas önerisiyle gideceği öğrenildi. Kayserispor'un belirleyeceği bir veya iki futbolcu, sembolik bir bonservis ücretiyle Thiam için teklif yapılacak.