Beşiktaş'tan Birlik Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'tan Birlik Mesajı

28.02.2026 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Adalı, Beşiktaş'ın birlikteliğinin engel tanımayacağını vurguladı ve taraftara teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta kulüp başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın birlikte hareket ettiğinde aşamayacağı engel olamayacağını söyledi.

Başkan Adalı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş bir kupadan, bir galibiyetten, bir takımdan çok daha fazlasıdır, Beşiktaş ailedir. Bugün Kocaelispor deplasmanında skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarına teşekkürlerini ileten Serdal Adalı, "Büyük taraftarımıza bize gösterdikleri teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. Aldıkları 3 puanla bu güzel günü galibiyetle taçlandırıp bizleri mutlu eden takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şunu bir kez daha gördük ki; biz bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, kazanamayacağımız zafer yoktur. Bu birliktelik, bizi asıl büyük hedeflerimize ulaştıracak olan en büyük gücümüzdür. Aslolan Beşiktaş'tır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Serdal Adalı, Kocaelispor müsabakasını deplasman tribününde siyah-beyazlı taraftarlarla takip etti.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Birlik Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek’in telefonundan partililere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi
Son aşamaya gelindi 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek Son aşamaya gelindi! 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var
6 aydır yoğun bakımdaydı Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti 6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Otomobil takla attı Çok sayıda yaralı var Otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
22:03
Netanyahu: Hamaney’in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ’’Pek çok çıkış noktası var’’ dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:15
Suriye: İran’ın Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 23:10:39. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Birlik Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.