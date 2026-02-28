Beşiktaş'tan Birlik Mesajı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta kulüp başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın birlikte hareket ettiğinde aşamayacağı engel olamayacağını söyledi.

Başkan Adalı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş bir kupadan, bir galibiyetten, bir takımdan çok daha fazlasıdır, Beşiktaş ailedir. Bugün Kocaelispor deplasmanında skordan bağımsız, omuz omuza olmanın, aynı sevdaya baş koymanın tarif edilemez gururunu yaşadık. Yol boyunca, tribünde, her bir tezahüratta o eşsiz Beşiktaş ruhunu en derinden hissettim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarına teşekkürlerini ileten Serdal Adalı, "Büyük taraftarımıza bize gösterdikleri teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. Aldıkları 3 puanla bu güzel günü galibiyetle taçlandırıp bizleri mutlu eden takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şunu bir kez daha gördük ki; biz bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, kazanamayacağımız zafer yoktur. Bu birliktelik, bizi asıl büyük hedeflerimize ulaştıracak olan en büyük gücümüzdür. Aslolan Beşiktaş'tır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Serdal Adalı, Kocaelispor müsabakasını deplasman tribününde siyah-beyazlı taraftarlarla takip etti.