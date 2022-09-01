Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu

Beşiktaş, Braga'ya gönderdiği Serdar Saatçı transferden 2.5 milyon avro bonservis kazanacak. Ayrıca siyah-beyazlı takım oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.
Genç futbolcuyu kadrosuna katan Braga, serbest kalma bedelini 40 milyon avro olarak belirledi.
Beşiktaş'ın büyük umutlar beslediği genç stoper bu sezon başında Viktoria Plzen'le oynanan hazırlık maçında oyuna dahil olduktan sonra çıkarılmış, verdiği tepki sonrası kadro dışı kalmıştı.
Beşiktaş alt yapısında futbola başlayan 1.90 boyundaki stoper geçen sezon Sergen Yalçın döneminde Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı forma giymişti. Serdar toplamda ise 13 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
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