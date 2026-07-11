Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu DaQuan Jeffries'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
DaQuan Jeffries, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New York Knicks ve Charlotte Hornets'ta forma giydi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan DaQuan Jeffries Hamlesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?