Beşiktaş\'tan derbinin hakemi Halil Umut Meler\'e: Adil ol

Ali Arslan:

Bu sefer bizi malûm çeteye bu kirli düzene karşı yalnız bırakmayan BJK a ve diğer adaletsizliğe isyan eden kulüplere selam olsun, bu çeteleri malum tiyatro düzeni ne pahasına olursa olsun yıkacağız, BJK ında şerefli ikinciliklerin olduğu yıllar dahil malum camia hepsini iade edecek, BJK a hafta sonu kirli camia ya karşı başarılar diliyoruz,