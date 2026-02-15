Beşiktaş\'tan Dramatik Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Fayzullayev'in sağ kanattan yerden pasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Shomurodov'un şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
51. dakikada sol taraftan Operi'nin yaptığı ortada arkada direkte Fayzullayev'in kafayla çevirdiği topa altıpasın gerisinden Shomurodov'un vuruşunda savunmada Djalo'dan seken top direğe de çarpıp oyun alanına döndü.
55. dakikada Fayzullayev'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.
58. dakikada Olaitan'ın pasında topla buluşan Hyeon-Gyu Oh, topukla savunmanın arasındaki Orkun Kökçü'nün önüne bıraktı. Orkun'un ceza sahası içine girip altıpasın gerisinde kaleci Muhammed Şengezer'le karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
67. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
88. dakikada Brnic'in sol taraftan yaptığı ortada kale önünde Bertuğ Yıldırım'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlarla buluştu. 2-2
90+7. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Rashica'nın yerden içeri çevirdiği meşin yuvarlağı kale önünde Mustafa Hekimoğlu'nun ağlara gönderdi. 2-3
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku (Kazımcan Karataş dk. 85), Operi, Kemen, Umut Güneş (Berat Özdemir dk. 74), Fayzullayev, Shomurodov (Yusuf Sarı dk. 66), Harit (Brnic dk. 74), Selke (Bertuğ Yıldırım dk. 66 (Nuno da Costa dk. 90)
Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Crespo, Ba
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani (Salih Uçan dk. 74), Cerny (Cengiz Ünder dk. 86), Olaitan, Orkun Kökçü (Uduokhai 90+9), El Bilal Toure (Rashica dk. 34), Hyeon-Gyu Oh (Mustafa Hekimoğlu dk. 86)
Yedekler: Vasquez, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota, Emirhan Topçu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Selke (dk. 36), Bertuğ Yıldırım (dk. 88) (RAMS Başakşehir), Hyeon-Gyu Oh (dk. 43), Orkun Kökçü (dk. 58), Mustafa Hekimoğlu (dk. 90+7) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Bertuğ Yıldırım, Duarte (RAMS Başakşehir), Agbadou, Murillo (Beşiktaş) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Dramatik Galibiyet - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?