Beşiktaş\'tan Farklı Galibiyet

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Güneysuspor'u 37-22 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 15-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, sahadan 37-22 galip ayrıldı.
