Beşiktaş'tan Fenerbahçe Maçına Tepki - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe Maçına Tepki

Beşiktaş\'tan Fenerbahçe Maçına Tepki

Özkan Arseven, Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olayların kadın basketbolu için üzücü olduğunu belirtti.

02.10.2024 23:17
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Beşiktaş Kulübü Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçındaki olayların kadın basketbolu için üzücü olduğunu belirtti.

Özkan Arseven, Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasının saha olayları sebebiyle ertelenmesinin ardından Basketbol Gelişim Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Büyük maçlarda bu tarz olaylar olabileceğine değinen Özkan Arseven, " Türkiye'nin iki güzide kulübü, bu maçta bir araya geldi. İki takımın da seyircisi buradaydı. Maç güzel başladı ama karşılaşmanın başında Fenerbahçe taraftarı tarafından atılan patlayıcı maddelere bizim taraftarımız da karşılık verince olaylar çıktı. Burada üzücü olan bir kadın basketbol maçında böyle şeylerin yaşanması. Biz, basketbol salonlarında kadınları ve çocukları daha fazla görmek istiyoruz. Basketbolun kalitesinin yükselmesini istiyoruz. İki kulübe de maçla ilgili sorular sordular. Biz, maçın ertelenmesini istedik. Fenerbahçe ise önce maçı oynamak istedi. Sonra Ali Koç bizim görüşümüze saygı duydu ve ortak bir karar aldık. Yarın tekrardan mücadele edeceğiz. İki takıma da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada iki takım arasındaki karşılaşma, yarın Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 16.00'da kaldığı yerden devam edecek.

Kaynak: AA

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