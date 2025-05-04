Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Derbi Zaferi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımı ve teknik heyeti tebrik etti.

Başkan Serdal Adalı, derbi galibiyetine ilişkin açıklamasında, "Bugün deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek camiamıza, büyük taraftarımıza bir derbi zaferi daha armağan eden sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaşımız bu galibiyetle her türlü zafere kadir olduğunu, kendisinden hiçbir zaman umudun kesilmeyeceğini, nerede ve kiminle oynarsa oynasın her maçın mutlak favorisi olduğunu bir kez daha herkese göstermiştir. Bu dalgalı sezonda dahi 4 derbi galibiyeti alarak, futbol sahada oynandıkça en büyük olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Attığımız ve atacağımız mali ve sportif adımlarla birlikte Beşiktaş'ın yükselişi başlayacak, Beşiktaş camiası böylesi zaferleri yaşamaya devam edecektir. Gün Beşiktaşlıların günüdür, kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL