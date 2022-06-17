Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Portekizli oyuncunun ilk 3 harfini sırayla paylaşan siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki futbolcunun isminin kalan bölümünü ise 19.05'te videolu olarak paylaşarak Galatasaray Kulübüne gönderme yaptı.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Gedson Fernandes videoda, "Önümüzdeki haftayı bekleyin." dedi.

Siyah-beyazlı kulüp şubat ayında yaptığı açıklamada, Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaştıklarını ve oyuncu için Benfica'ya 6 milyon avro ödeneceğini duyurmuştu.