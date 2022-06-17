Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı

17.06.2022 19:34
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes ile ilgili paylaşımda bulundu.

Beşiktaş Kulübü, sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Portekizli oyuncunun ilk 3 harfini sırayla paylaşan siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki futbolcunun isminin kalan bölümünü ise 19.05'te videolu olarak paylaşarak Galatasaray Kulübüne gönderme yaptı.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Gedson Fernandes videoda, "Önümüzdeki haftayı bekleyin." dedi.

Siyah-beyazlı kulüp şubat ayında yaptığı açıklamada, Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaştıklarını ve oyuncu için Benfica'ya 6 milyon avro ödeneceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Gedson Fernandes, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı - Son Dakika
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