Beşiktaş\'tan Henry Onyekuru iddialarına ilişkin resmi açıklama

Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor'da forma giyen Henry Onyekuru'nun ismi Süper Lig devi Beşiktaş ile anılıyordu. Siyah-beyazlılardan, bu iddialara ilişkin açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI YALANLADI

Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak Onyekuru ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır. Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.'' ifadeleri kullanıldı.

ONYEKURU'NUN PERFORMANSI

Bu sezon sakatlık nedeniyle yalnızca 4 resmi karşılaşmaya çıkabilen Onyekuru, bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı