Beşiktaş\'tan İftar Yemeği

Beşiktaş Kulübü, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde eski sporcular, sanatçılar ve medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda yer alan restoranda iftar yemeği düzenlendi. İftara siyah-beyazlı eski sporcular, Beşiktaşlı sanatçılar ve basın mensupları katıldı. - İSTANBUL