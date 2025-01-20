Beşiktaş'tan Kombine Transfer Serbestliği - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Kombine Transfer Serbestliği

Beşiktaş\'tan Kombine Transfer Serbestliği

Beşiktaş, Athletic maçı için kombine transfer kısıtlamasını kaldırdı, boş koltuk kalmayacak.

20.01.2025 20:19
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde karşılaşacağı Athletic maçında boş koltuk kalmaması amacıyla kombine transfer kısıtlaması uygulamasına son verildiğini duyurdu.

Beşiktaş taraftar grubunun, 'kombine sahiplerinin, transfer kısıtlamalarından muaf tutulmaları ve biletlerini başka taraftarlara devretmelerinin sağlanması' talebine kulüp yönetiminden olumlu yanıt geldi. Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak, "Beşiktaş'ımız, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Athletic Club ile karşılaşacak. Taraftarlarımızın kombine transfer kısıtlaması uygulamasıyla ilgili taleplerini değerlendiren Yönetim Kurulumuz, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselme yolunda büyük öneme sahip Athletic Club maçına özel olarak Tüpraş Stadyumu'nda boş koltuk kalmaması amacıyla kombine transfer kısıtlaması uygulamasına son vermiştir. Kombine sahibi taraftarlarımız, Athletic Club maçına özel olarak kombinelerini herhangi bir kısıtlama olmadan Beşiktaş JK logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımıza yarın saat 10.00'dan itibaren devredebilirler. Athletic Club maçında Tüpraş Stadyumu'nda yer alamayacak taraftarlarımızdan kombinelerini devretmelerini önemle rica ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Kombine Transfer Serbestliği - Son Dakika

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