Beşiktaş'tan Kritik Derbi Galibiyeti

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta futbolculardan Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü kendisinin mi yoksa Ciro Immobile'nin mi attığı tartışmalarıyla ilgili, "Golü kim attıysa attı, önemli olan burada çok önemli bir galibiyet elde etmiş olmamız." dedi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alex Oxlade-Chamberlain, gol pozisyonunu anlatarak sözlerine başladı.

Statta golü Ciro Immobile'nin attığı anons edilirken, Chamberlain, "Pozisyon esnasında ben Immobile'nin dokunmadığını hissettim aslında. Ama Immobile gole sevindi, dokunduğunu söyledi. Tabii ki o attıysa da onun adına çok mutlu olurum. Ben attıysam da çok mutlu olurum. İşin asıl noktası kazanmış olmamız. Golü kim attıysa attı, önemli olan burada çok önemli bir galibiyet elde etmiş olmamız." açıklamasını yaptı.

Maça hazır olduğunun da altını çizen İngiliz futbolcu, şöyle devam etti:

"Ben profesyonel bir oyuncuyum. Hazırdım çünkü sürekli çalışıyorum. Sezon başında zor zamanlar oldu, oynamadım. Geçen sezon da oynamadığım zamanlarda hazırdım çünkü işim bu. İşim, profesyonel şekilde idmanlarımı yapıp, sıkı çalışmak. Şans geldiği zaman hazır olduğumu göstermek. Bu anlamda da Serdar hocamıza çok teşekkür ederim. Çünkü bana şans verdi. Bana verdiği bu şansın karşılığını takıma vereceğim katkıyla ona vermek istiyorum. Ben aynı oyuncuyum. Geçen sene de aynı Alex'tim. Durumlardan bağımsız olarak profesyonel şekilde takımla beraber iyi çalışırım. Sahada her zaman hazır bir oyuncu olurum. Bu anlamda da bu şekilde devam etmek istiyorum."

"Büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar"

Derbilerin her zaman çok önemli olduğunu dile getiren Alex Oxlade-Chamberlain, "Ben sorumluluk alan, almayı seven bir oyuncuyum. Büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar. Sene başındaki büyük maçlarda birçok oyuncu sahneye çıktı. Bu takımda çok büyük, iyi oyuncular var. Örneğin Galatasaray maçı. Büyük oyuncular sahneye çıkmıştı. Ancak sonrası oyuncuların kalitesinden bir şey götürmez." ifadelerini kullandı.

İyi bir takım olduklarını da vurgulayan Chamberlain, şunları söyledi:

"Biz şu an fark yaratan bir takımız. Herkes ciddi anlamda iyi performans gösterdi. Ben de sorumluluk alıp, elimden geleni yaptım. Örneğin, Rafa tehlikeli bir oyuncu. Ciro, Gedson, Rashica da çok iyiydi bugün. Özellikle Tayyip ve Emirhan için bir şeyler söylemek istiyorum. İkisi de şu ana kadar çok fazla süre bulamadı. Ancak bugün sahada çok iyi iş çıkardılar. Tayyip çok fazla süre bulamadı, sakatlığı vardı. Gerçekten çok iyi performans gösterdi. Bize böyle büyük karakterler lazım. Bugün gösterdiği performans çok iyiydi. Onun adına çok mutluyum. Takımda karakter gösteren, fark yaratan birçok oyuncu var. Böyle devam etmemiz lazım."