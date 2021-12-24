Beşiktaş'tan "rapor" açıklaması

Beşiktaş Kulübü, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Şirketi'nin hazırladığı özel kapsamlı inceleme raporu ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan ve 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan özel kapsamlı inceleme raporu 23 Aralık tarihinde kulübümüze teslim edilmiştir. Anılan raporda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Bağlı Ortaklıkları için toplamda 102 milyon 200 bin 434 avro tutarında istisnai durum tespit edildiği görülmüştür. (Gelir-Gider kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından evrak-kayıt tarihlerinde açıklanmış olan avro alış kurları dikkate alınarak, bilanço kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından 20 Ekim 2019'da açıklanmış olan avro alış kuru dikkate alınarak, belirli bir dönem içinde oluşan tutarlar ise; ilgili döneme ilişkin TCMB tarafından açıklanmış olan avro alış kurları dikkate alınarak hesaplanmıştır)." denildi.