Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı

Everton'la sezon sonu mukavelesi sona erecek Cenk Tosun için girişimler başladı. Bu sezon Batshuayi'den beklediği verimi alamayan Kara Kartal, Cenk'le gol yollarını çözüme kavuşturmak istiyor.

1 MİLYON EURO İNDİRİM

Everton'la yapılan ilk görüşmede karşı taraf 3 milyon euro talep etti. Ardından rakamı 2 milyon euroya çektiler. Siyah-Beyazlılar, bu fiyatı da çok buldu. 1,5 milyon euroya tarafların buluşması bekleniyor.

OPSİYONLU SÖZLEŞME

Everton, Beşiktaş'a gitmek isteyen Cenk'e kolaylık sağlamaya sıcak. Kulüpler anlaşırsa Cenk'le sözleşme imzalanacak. Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşmede uzlaşmaya vardı.