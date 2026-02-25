Ara transfer döneminde Wolverhampton'tan Emmanuel Abgabadou'yu kadrosuna katan Beşiktaş, yaz transfer döneminde de rotasını Ada'ya çevirecek.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, Brighton forması giyen 34 yaşındaki İngiliz stoper, Lewis Dunk'ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların, deneyimli oyuncunun tecrübesinden yararlanmak istediği ve 2 yıllık kontrat teklif etmeyi planladığı aktarıldı.
Haberde, Beşiktaş yönetiminin deneyimli oyuncunun menajeriyle ön görüşme gerçekleştirdiği aktarılırken, gelecek sezona dair hedeflerden bahsedildiği vurgulandı.
1.92 boyundaki stoper, bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 bin 385 dakika süre aldı. Güçlü fiziği ve pas tekniği ile dikkat çeken Dunk'ın kulübü ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?