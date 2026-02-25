Beşiktaş\'tan savunmaya sürpriz hamle

Ara transfer döneminde Wolverhampton'tan Emmanuel Abgabadou'yu kadrosuna katan Beşiktaş, yaz transfer döneminde de rotasını Ada'ya çevirecek.

HEDEFTEKİ İSİM DUNK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, Brighton forması giyen 34 yaşındaki İngiliz stoper, Lewis Dunk'ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların, deneyimli oyuncunun tecrübesinden yararlanmak istediği ve 2 yıllık kontrat teklif etmeyi planladığı aktarıldı.

ÖN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haberde, Beşiktaş yönetiminin deneyimli oyuncunun menajeriyle ön görüşme gerçekleştirdiği aktarılırken, gelecek sezona dair hedeflerden bahsedildiği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

1.92 boyundaki stoper, bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 bin 385 dakika süre aldı. Güçlü fiziği ve pas tekniği ile dikkat çeken Dunk'ın kulübü ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.