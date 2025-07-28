Beşiktaş'tan Shakhtar Maçı Hazırlığı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.