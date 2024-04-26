Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı

Geniş Video İzle

Yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcunun 2026 yılında bitecek sözleşmesi 2027 yılına uzattı.

26.04.2024 16:49  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren bir yandan da iç transfere hız veren Beeşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı. Siyah-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki futbolcunun 2026'da bitecek sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, 2022-23 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kadrosunda bulunan profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ile bir araya gelen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, yeni sözleşmeyi imzaladı.

Samet Aybaba, yeni dönemde Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a başarılar diledi."

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız isim ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

TAYYİP TALHA'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2022 yazında Adana Demirspor'dan, Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı formayı gecen sezon 22, bu sezon ise 5 olmak üzere toplamda 27 maçta giydi. Tayyip Talha, bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

Tayyip Talha Sanuç, Samet Aybaba, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:23:05. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement