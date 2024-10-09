Beşiktaş'tan Tesisleşme İçin Anlaşma

Spor

Beşiktaş Kulübü, tesisleşme süreçlerini kapsayan yeni iş birliği anlaşmasına imza attı.

Beşiktaş Kulübü ile KİPTAŞ arasında tesisleşme süreçlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal ve İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt katıldı.

Hasan Arat: "Tesisleşmenin önemini yola çıktığımız ilk günden beri dile getirdik"

Beşiktaş yönetimi olarak tesisleşmenin önemini göreve geldikleri ilk günden beri dile getirdiklerini aktaran Hasan Arat, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba döneminde de tesisleşme en önemli hamle olarak gerçekleşti. Bizler de olanı daha iyiye götürmek için çalışıyoruz. Doğru kaynak yönetimiyle bu ihtiyacı karşılamak ve ek gelir elde etmek istiyoruz. Bugünkü anlaşmayla KİPTAŞ tesisleşme sürecinde Beşiktaş'ın çözüm ortağı ve proje uygulama sürecinde teknik anlamda müşavirliği üstlenecek. Akaretler'deki iki binamızın güçlendirme meselesi var. Fulya Şan Ökten Tesisleri ile ilgili de bir projemiz var. İnşallah kısa zamanda onun da izinlerini almış olacağız. Portföydeki yüklenicilerini bize açacaklar. Teknik müşavirlik ve kontrolörlük yapacaklar. Biz de denetleyici olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kara Duvar ile ilgili yapılması gereken tüm işleri yaptık"

Tüpraş Stadyumu'nda kale arkası tribüne koltukları kaldırarak ayakta seyirci alma projesi olan 'Kara Duvar' başvurusundaki son duruma ilişkin Başkan Arat, "Taraftarımızın isteklerini çok ciddiye alıyoruz. Kara Duvar ile ilgili yapılması gereken tüm işleri yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yazdık. İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarda da bu konu görüşülüyor. Henüz bir ret cevabı yok. Beşiktaş üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Beşiktaş taraftarı yeni sezonda tribünleri dolduruyor. Bunun bu şekilde devam etmesiniz arzuluyoruz. Öğrencilerimizden gelen bilet fiyatlarıyla ilgili serzenişler var. Onu da görüşüyoruz. Ekonomik şekilde içeriye girecek genç nüfusa imkan vereceğiz. Kademe kademe bunu da gerçekleştirmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ın gayrimenkulleri iyi yönetilememiş"

Hasan Arat, kulübün gayrimenkullerinin iyi yönetilemediğini de vurgulayarak, "20 milyonun üzerinde insanın duygularını hissetmesi gereken ve ona göre yol haritası çizmesi gereken yönetim var. Beşiktaş için en doğrusu ne olur onun üzerinde çalışıyoruz. Gayrimenkuller birilerinin elinde kalmış. Bu konularda camianın hislerini ve düşüncelerini iyi analiz etmek lazım. Allah bize sağlık verdiği müddetçe bunu yapmaya devam etme niyetimiz var. Yönetim kurulu çok çalışıyor ve bilgi birikimi çok yüksek. İnşallah sportif başarılar da beraberinde gelir ve arzuladığımız hamleleri birlikte yaparız" cümlelerine yer verdi.

Hüseyin Yücel: "Beşiktaş'ın geleceği için çok hayırlı bir anlaşma"

Geçtiğimiz sezon sportif anlamında kötü dönem geçirdiklerini hatırlatan İkinci Başkan Hüseyin Yücel ise, "Ancak başkanımızın Beşiktaş'a yeni mülkler kazandırma, tesisleşme anlamında çabasını izliyoruz. Beşiktaş'ın geleceği için çok hayırlı bir anlaşma olacak. İnşallah güzel bir start veririz" dedi.

Çağlayan Tuğal: "Yönetim olarak birinci önceliğimiz çocuklarımızın eğitimi"

Hakkı Yeten ve Şan Ökten Tesisleri'ndeki projelere ilişkin bilgiler veren Çağlayan Tuğal de, "Yaklaşık 8 aydır bir iş birliğimiz var. Arkanızda dinamik bir grup olunca projelere güçlü giriyorsunuz. Hakkı Yeten Tesisleri'nde 27 çocuğu barındıracak bir bina yapıyoruz. Altında bir yemekhane, mutfak çamaşırhane, toplantı odaları olacak. Şan Ökten'de de projeler bitti, imza aşamasında. Oraya da bir okul yapıyoruz. Yaklaşık 650 öğrenci kapasiteli spor lisesi. Sporcu eğitilmiş olması lazım. Yönetim olarak birinci önceliğimiz çocuklarımızın eğitimi" diye konuştu.

Protokolün imzalanmasının ardından Başkan Hasan Arat, Ali Kurt'a forma ve kartal heykeli hediye etti. - İSTANBUL