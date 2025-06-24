Gelecek sezon yarıştığı tüm kulvarlarda mutlak başarı hedefleyen Beşiktaş'ta rota transfere çevrildi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarların yıldız hasretine son vermek adına Lyon forması giyen yıldız isim Corentin Tolisso'ya yöneldi. Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.
Tolisso'nun ismi Süper Lig'in bir başka takımı Trabzonspor'la da anılmış ancak Bordo-mavilileri bu transferi sonuçlandıramamıştı.
6, 8 ve 10 numara bölgelerinde forma giyebilen Tolisso, geride bıraktığımız sezon 10 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Tolisso hamlesi - Son Dakika
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