Beşiktaş'tan yeni sezon için güçlü hamle! Masuaku'nun bonservisi resmen alındı

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Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, sezon başında kiraladıkları Masuaku'nun bonservisini West Ham United'dan satın aldı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka- Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

MASUAKU'NUN KARNESİ

Sezon başında Beşiktaş'a imza atan Arthur Masuaku, 26 maçta forma giydi. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.