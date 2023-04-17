Beşiktaş'tan yeni sezon için güçlü hamle! Masuaku'nun bonservisi resmen alındı - Son Dakika
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Beşiktaş'tan yeni sezon için güçlü hamle! Masuaku'nun bonservisi resmen alındı

17.04.2023 15:58

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon euro karşılığında satın aldı. Siyah-Beyazlı kulüpten gelen açıklamada futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşmenin altına imza atıldı.

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, sezon başında kiraladıkları Masuaku'nun bonservisini West Ham United'dan satın aldı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka- Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

MASUAKU'NUN KARNESİ

Sezon başında Beşiktaş'a imza atan Arthur Masuaku, 26 maçta forma giydi. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Son Dakika: Beşiktaş'tan yeni sezonun ilk transferi! Masuaku'nun bonservisi resmen alındı
Son Dakika: Beşiktaş'tan yeni sezonun ilk transferi! Masuaku'nun bonservisi resmen alındı
Son Dakika: Beşiktaş'tan yeni sezonun ilk transferi! Masuaku'nun bonservisi resmen alındı
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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan yeni sezon için güçlü hamle! Masuaku'nun bonservisi resmen alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan yeni sezon için güçlü hamle! Masuaku'nun bonservisi resmen alındı - Son Dakika
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