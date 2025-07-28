Beşiktaş\'tan Zainutdinov ile Vedalaşma

Beşiktaş, Kazak oyuncu Bakhtiyor Zainutdinov ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kadro yapılanmasına devam eden Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zainutdinov'un yeni adresi belli oldu. Zaynutdinov'un Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

2023-2024 sezonu başında Rus ekibi CSKA Moskova'dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla toplam 49 müsabakada görev aldı. Zainutdinov, söz konusu süreçte siyah-beyazlı formayla, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL