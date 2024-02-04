 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Taraftarı, Trabzonspor Maçına Yoğun İlgi Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Taraftarı, Trabzonspor Maçına Yoğun İlgi Gösterdi

Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçına yoğun ilgi göstererek, takımlarını zorlu müsabakada yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk havaya rağmen erken saatlerden itibaren stadyum çevresinde toplanarak tezahüratlar ve marşlar eşliğinde Tüpraş Stadyumu'na girdi. Öte yandan Trabzonspor taraftarı, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda bu maçta tribünde yer almayacak.

04.02.2024 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçına yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL - Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçına yoğun ilgi göstererek, takımlarını zorlu müsabakada yalnız bırakmadı. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda bordo-mavili taraftarlar, bu maçta tribünde yer almayacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk havaya rağmen zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Erken saatlerden itibaren stadyum çevresi ve Beşiktaş Çarşı bölgesinde toplanan taraftarlar, maç saati yaklaşınca tezahüratlar ve marşlar eşliğinde mücadelenin oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na girdi.

Öte yandan Trabzonspor taraftarı, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda bu maçta tribünde yer almayacak.

Beşiktaş Taraftarı, Trabzonspor Maçına Yoğun İlgi Gösterdi
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Maç, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Taraftarı, Trabzonspor Maçına Yoğun İlgi Gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 19:26:51. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Taraftarı, Trabzonspor Maçına Yoğun İlgi Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement