Beşiktaş Taraftarı Trabzonspor Maçında Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçına yoğun ilgi göstererek, takımlarını zorlu müsabakada yalnız bırakmadı. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda bordo-mavili taraftarlar, bu maçta tribünde yer almayacak.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk havaya rağmen zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Erken saatlerden itibaren stadyum çevresi ve Beşiktaş Çarşı bölgesinde toplanan taraftarlar, maç saati yaklaşınca tezahüratlar ve marşlar eşliğinde mücadelenin oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na girdi.
Öte yandan Trabzonspor taraftarı, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda bu maçta tribünde yer almayacak. - İSTANBUL
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, DEM Parti'nin İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararıyla ilgili konuştu. Kurum, ''Biz işin başında da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız.'' ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
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