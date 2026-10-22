Beşiktaş taraftarından görsel şölen

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk ediyor.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Beşiktaş taraftarı, Crystal Palace maçında takımı desteklemek için tribünlerin tamamını doldurdu. Batı ve Kuzey tribünündeki futbolseverler siyah, Doğu ve Güney tribünündeki taraftarlar da beyaz renk giyerek görsel şölen oluşturdu.

DİKKAT ÇEKEN KOREOGRAFİ

Aynı zamanda maçta önce tribünlerde koreografi de yapıldı. Büyük Kartal figürü, savaşçılar ve siyah-beyazlı bayrakların yer aldığı koreografide İngilizce olarak; 'Never Surrender, Never Give Up (Asla teslim olma, asla vazgeçme)' yazısı yer aldı.