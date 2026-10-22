Beşiktaş taraftarından Kartal Kayra'ya tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş taraftarından Kartal Kayra'ya tepki

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş taraftarından Kartal Kayra\'ya tepki
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayan Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz oyundan alındığı esnada taraftarları tarafından ıslıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Dolmabahçe'de İngiliz ekibi Crystal Palace’ı konuk eden Beşiktaş'ta, deneyimli futbolcu Kartal Kayra Yılmaz taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Mücadeleye ilk 11’de başlayan ve orta sahada görev alan Kartal Kayra, sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. Teknik heyetin oyuna müdahale kararıyla kenara alınan 25 yaşındaki futbolcu, saha kenarına doğru hareket ettiği esnada siyah-beyazlı tribünlerden yoğun şekilde ıslıklandı.

ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Taraftarların bu tepkisi karşısında üzgün bir şekilde kulübeye yönelen genç oyuncuyu, teknik ekip ve yedek kulübesindeki arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyorDolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor Beşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemediBeşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemedi Beşiktaş taraftarından görsel şölenBeşiktaş taraftarından görsel şölen
İngiltereBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez anlattı: Durup dururken bu noktaya gelmedim AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ilk kez anlattı: Durup dururken bu noktaya gelmedim!
Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya
Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı
Uçak bileti fiyatlarında tarihi zam kapıda Yüzde 20 artış bekleniyor Uçak bileti fiyatlarında tarihi zam kapıda! Yüzde 20 artış bekleniyor
00:00
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi
23:56
Dolmabahçe’de 4 gol, 1 kırmızı kart Beşiktaş Avrupa’da namağlup ilerliyor
Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor
23:42
Mesut Kösedağı CHP’den istifa etti Yeni Parti’nin İstanbul’daki ilk belediyesi Kadıköy oldu
Mesut Kösedağı CHP'den istifa etti! Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi Kadıköy oldu
23:08
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19’u cezaevine gönderildi
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19'u cezaevine gönderildi
22:39
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
21:39
SPK raporlarıyla İstanbul’da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4’üne ev hapsi
SPK raporlarıyla İstanbul'da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4'üne ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 00:14:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Beşiktaş taraftarından Kartal Kayra'ya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei