Beşiktaş taraftarından Kartal Kayra\'ya tepki

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Dolmabahçe'de İngiliz ekibi Crystal Palace’ı konuk eden Beşiktaş'ta, deneyimli futbolcu Kartal Kayra Yılmaz taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Mücadeleye ilk 11’de başlayan ve orta sahada görev alan Kartal Kayra, sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. Teknik heyetin oyuna müdahale kararıyla kenara alınan 25 yaşındaki futbolcu, saha kenarına doğru hareket ettiği esnada siyah-beyazlı tribünlerden yoğun şekilde ıslıklandı.

ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Taraftarların bu tepkisi karşısında üzgün bir şekilde kulübeye yönelen genç oyuncuyu, teknik ekip ve yedek kulübesindeki arkadaşları teselli etmeye çalıştı.