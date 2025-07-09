Süper Lig devi Beşiktaş'ta transferin bir numaralı hedeflerinden biri olan Orkun Kökçü için sıcak bir gelişme yaşandı. Tivibu Spor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Murat Kılıç, transfere dair açıklamalarıyla taraftarlarını heyecanlandırdı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Murat Kılıç, kulüp başkanı Serdal Adalı'nın Orkun Kökçü transferini bitirmek üzere şu anda Portekiz'de bulunduğunu dile getirerek, ''Başkanımızın transfer konusunda büyük tecrübesi var. Şu an Portekiz'de ve 'Bir oyuncuyu alacağım' diyorsa, alır." şeklinde konuştu.
Diğer mevkilere olan transfer gündemine dair de konuşan Kılıç, "Sağ bek konusunda görüşmeler devam ediyor. O da genç bir futbolcu olacak.Beşiktaş, şampiyonluğa oynayacak ve şampiyonluğun da en büyük adayı.'' yorumunda bulundu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması - Son Dakika
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