Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transferin bir numaralı hedeflerinden biri olan Orkun Kökçü için sıcak bir gelişme yaşandı. Tivibu Spor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Murat Kılıç, transfere dair açıklamalarıyla taraftarlarını heyecanlandırdı.

"BAŞKANIMIZ ALACAĞIM DİYORSA ALIR"

Beşiktaş İkinci Başkanı Murat Kılıç, kulüp başkanı Serdal Adalı'nın Orkun Kökçü transferini bitirmek üzere şu anda Portekiz'de bulunduğunu dile getirerek, ''Başkanımızın transfer konusunda büyük tecrübesi var. Şu an Portekiz'de ve 'Bir oyuncuyu alacağım' diyorsa, alır." şeklinde konuştu.

"SAĞ BEK KONUSUNDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Diğer mevkilere olan transfer gündemine dair de konuşan Kılıç, "Sağ bek konusunda görüşmeler devam ediyor. O da genç bir futbolcu olacak.Beşiktaş, şampiyonluğa oynayacak ve şampiyonluğun da en büyük adayı.'' yorumunda bulundu.