Beşiktaşlı taraftarlar, bu akşam oynanacak Hapoel Beer-Sheva maçı için Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'ın Batum kentine gelmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibini Batum Stadı'nda ağırlayacak.

Hafta başından itibaren kente gelmeye devam eden Beşiktaşlı taraftarlar, bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak mücadeleyi takip etmek için Artvin'den Gürcistan'a giriş yapıyor.

Beşiktaşlı taraftarlar, sınır kapısında yaptıkları tezahüratlarla maçın heyecanını erken saatlerden itibaren yaşamaya başladı.

Öte yandan Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu futbolseverlerin de siyah-beyazlı taraftarlarla beraber müsabaka için Batum'a geldiği gözlendi.