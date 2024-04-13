Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı

Ender Kervancıoğlu:

Türkiye'de adamı işte böyle sabırsızca harcarlar. Bu sezon kaçıncı teknik direktör. Takımın zaten iddiası kalmamış. Sezon sonuna kadar devam ettirseydiniz. Burak yılmaz kadar da mı hocalığı yok. Beşiktaşlı değilim ama kararı yanlış buldum. istifa ettiyse bilemem.

87 31 Yanıtla

Davut Çağlar: daha kaç maç yenilmesi gerekiyordu takımın. hocanın gitmesi için en başından beri serdar hocanın kalması gerekirdi 20 6

Mevlut Emre: Bu futbola nasıl kümeye gitmedi hayret boşbeleş bir takım kaleciden tut forvete kadar teknik traktörde dahil 11 6