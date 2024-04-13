Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı

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Samsunspor'la 1-1 berabere kalınmasının hemen ardından Santos'la yollar ayrıldı.

13.04.2024 22:39  Güncelleme: 23:00
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Samsunspor'la evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır. Saygılarımızla."

Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı

SEZON SONUNA KADAR TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE KALACAK

Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin sezon sonuna kadar takımın başında görev alacağını açıkladı.

Beşiktaş, Portekizli teknik adam yönetiminde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı

Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ender Kervancıoğlu: Türkiye'de adamı işte böyle sabırsızca harcarlar. Bu sezon kaçıncı teknik direktör. Takımın zaten iddiası kalmamış. Sezon sonuna kadar devam ettirseydiniz. Burak yılmaz kadar da mı hocalığı yok. Beşiktaşlı değilim ama kararı yanlış buldum. istifa ettiyse bilemem. 87 31 Yanıtla Davut Çağlar: daha kaç maç yenilmesi gerekiyordu takımın. hocanın gitmesi için en başından beri serdar hocanın kalması gerekirdi 20 6 Mevlut Emre: Bu futbola nasıl kümeye gitmedi hayret boşbeleş bir takım kaleciden tut forvete kadar teknik traktörde dahil 11 6 ayzer karaarslanoğlu: Hangi sabır sonsuza kadarmı sabrediceklerdi? 2 0
  • Hammurabi Nabukadnezzar: geç bile kalındı.. 50 19 Yanıtla
  • Mert Gürol: Hahahahhahahah 8taş küçüktür mide bulandırır 20 39 Yanıtla Depechs Modes: 8tas seni anladın sen 19 17
  • Ankara null: bu yonetim varken samet feyyaz varken DOGRU İS CİKMAZ 47 11 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz: Burak Yılmaz mı geliyor sıradakini alalım lütfen… 25 26 Yanıtla
  • Cemal Hekim: Ya kardeşim TORRENT SANTOS LUCESCU vede daha bir sürü işe yaramaz hocalari bırakın ALLAHI severseniz bu adamlar emekli parasini bizden çıkartıyorlar zaten şampiyonluk gitmiş devam etseydin RIZA CALIMBAY ile bundan kötü olmazdı bu sene zaten gitmiş seneye fırtına gibi olurdu RIZA hoca ile bırakın yabancı hoca hayranlığını artik 36 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'
    00:41 Onur Göçmez: 'Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık'

    Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.

  • Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'
    23:26 Fernando Santos: 'İstifa etmeyi düşünmüyorum'

    Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.

  • Markus Gisdol: Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız
    23:16 Markus Gisdol: Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız

    Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.


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