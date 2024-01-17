Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Amir Hadziahmetovic'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Beşiktaş'ta Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle ameliyat olan Amir Hadziahmetovic'e Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ziyarette bulundu. 69 yaşındaki Portekizli teknik adam, Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü'den sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Hadziahmetovic'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
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