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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonspor maçında 4 değişiklik yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonspor maçında 4 değişiklik yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonspor maçında 4 değişiklik yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Sivasspor maçının ardından Trabzonspor karşısına 4 değişiklikle çıktı. Mert Günok, Umut Meraş, Amartey ve Semih Kılıçsoy ilk 11'de yer aldı.

04.02.2024 19:19
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Sivasspor maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, bu mücadeleye geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kaybedilen Sivasspor müsabakasının 11'inden 4 değişiklik yaparak çıktı.

Kartal'da cezası sonra eren Mert Günok, kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan devralırken, soğuk algınlığı geçiren Colley, sakat olan Salih Uçan ile Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise sahaya Umut Meraş, Amartey ve Semih Kılıçsoy çıktı.

Amartey 7 maç sonra 11'e döndü

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Daniel Amartey, ligde 7 maç sonra 11'de kendine yer buldu. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve Adana Demirspor müsabakalarını kaçıran 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Sivasspor mücadelesinde ise son 5 dakika oyuna dahil olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonspor maçında 4 değişiklik yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonspor maçında 4 değişiklik yaptı - Son Dakika
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