Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Milli araya kayıpsız girdiğimiz için mutluyuz

Spor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, milli araya kayıpsız girdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, "Bir galibiyet daha aldık. Bu galibiyet için mücadele etmek gerekiyordu. Defansif olarak iyi oynayan bir takıma karşı oynadık. Penaltı bize yardımcı oldu. Masuaku'yla bir topumuz direkten döndü, Gedson Fernandes'le tehlikeli olduğumuz pozisyonlar vardı. İkinci yarıda fırsatlar oluşturduk ve golü bulduk. 2. gol bize çok yardımcı oldu. Önemli bir 3 puan kazandık. Gol yemedik ve ligde ilk bölümü kayıpsız geçtiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Ligde oyunun çok durduğu ile ilgili bir soru üzerine tecrübeli teknik adam, "Hem oyuncu olarak hem hoca olarak topun takımımda kalmasını isteyen biriyim. İlk yarıda aleyhimize bir frikik olmuştu. Maç durduktan sonra tekrar devam etmesinde süre uzamıştı. Taraftarlar iyi oyun izlemek için geliyorlar. İyi savunma yapan takımlar bazen zaman da kazanmaya çalışıyor. Hakemlerin buna müdahale etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son haftaların golcü oyuncusu Gedson Fernandes'ten bahseden Giovanni van Bronckhorst, "Çok enerjik bir oyuncu. Oynadığı her maçta bize ekstra 6 numara gibi, hücuma dönük bir oyuncu gibi katkı veriyor. Lugano maçında 2 önemli gol atmıştı. Bugün de gol attı. Oynadığı futboldan keyif alıyor." dedi.

Sivasspor'un çok iyi savunma yaptığını söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, "Herkes çok çalışıyor. Golün sadece sol kanattan gelmesi çok önemli değil. Lugano maçında yediğimiz 2 golde hatalar yaptık ama bu konular üzerinde konuştuk. Hoca olarak her maç çok iyi oynamamızı, ofansif oynamamızı, goller atmamızı isterim ama işin gerçeğinde her zaman böyle olmuyor. Bugünkü rakibimiz defansif olarak iyi organize olan bir takımdı. Böyle bir takıma karşı bu sene ilk kez oynadık. İleride bu yapıya sahip rakiplerle oynayacağız. Böyle maçlarda galip gelmek önemlidir. Her sisteme karşı gelişmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sezonun geri kalanı için iyi bir performans göstermeleri gerektiğini ifade eden Hollandalı teknik direktör, "Sezona iyi başladık. Önemli olan çok çalışmanızdır. Gelenler ve giden oyuncular oluyor. Sezona iyi başladığımızı söylemek lazım. Süper Kupa'da 5-0'la başlamak da bu süreçte yardımcı oldu. Futbolcularımız çok çalışıyorlar ve öğrenmek istiyorlar. Kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Avrupa'da ve ligde zor maçlar oynayacağız. İyi performans göstermemiz gerekiyor. Şu an kayıpsız gidiyoruz. Değişiklikler yapıyoruz, sistemlerimizi değiştiriyoruz. Bu dinamizm de bu süreçte hoşuma giden bir şey." şeklinde konuştu.

Giovanni van Bronckhorst, transfer döneminin devam ettiğini belirterek kadroyu güçlendirme fırsatı olursa bunu değerlendirebileceklerini de kaydetti.