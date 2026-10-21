Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano ve Ndidi'nin açıklamaları canlı yayınlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano ve Ndidi'nin açıklamaları canlı yayınlanıyor

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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve Wilfred Ndidi'nin açıklamaları DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor. Söz konusu açıklamalar, DHA Feed 2 izleyicileri tarafından canlı olarak takip edilebiliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve Wilfred Ndidi'nin açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız

Kaynak: DHA
Vincenzo ItalianoBeşiktaşSporDHASon Dakika

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