Beşiktaş Teknik Direktörü Mağlubiyeti Değerlendirdi - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Mağlubiyeti Değerlendirdi

Solskjaer, Gaziantep FK'ye 2-1 yenilgi sonrası takımın daha iyi olması gerektiğini vurguladı.

11.03.2025 08:16
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, iyi oynamadıklarını ve bu mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveçli teknik adam, "Hayal kırıklığı olan bir sonuç. 1-0'dan sonra ikinciyi atıp maçı bitiririz diye düşünmüştüm, olmadı. Çok basit goller yedik. Futbolun bazen böyle durumlarda sizin suratınıza yumruk atma gibi bir huyu vardır. Hiçbir ağaç cennette yetişmez. Yollar taşlıdır, hiçbir şey kolay değildir. İyi oynamadık deyip bu mağlubiyetten dersler alacağız. Ellerimizi havaya kaldırıp bu durumu kabul etmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı hakem tartışmasıyla ilgili bir soruya tecrübeli teknik adam, "İyi hakemler lazım. Türkiye'de iyi hakemler olduğunu biliyorum. Hakemin hangi ülkeden olduğu fark etmez. Türkiye'de iyi hakem çok vardır. Hakemin herhangi bir ülkeden olması önemli değil. Hakemlerin iyi maç yönetmesi lazım. Çoğu teknik direktör mağlubiyetten sonra hakemleri konuşmayı sever. Ben onlardan değilim. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hakemlerin yüzde 100 ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını düşünüyorum." diye cevap verdi.

Yedikleri gollerde savunma hataları olduğunu kaydeden Solskjaer, "Biz genel olarak iyi değildik. Duran toplardan goller yedik. Frikikten boş bir şekilde rakibimiz gol attı. Orada pozisyondan bağımsız 7-8 oyuncuyla savunma yaparken rakip boş bir şekilde kafa vuruşu yapıyor. İkinci gol taçtan geldi. Kurduğumuz savunma prensiplerimiz var. Oyuncularımız orada görevlerini yapamadı. Orta saha oyuncularımız bugün iyiydi. Gaziantep FK'nin de iyi orta sahaları ve hızlı hücumcuları var. Bugün oyun ve takım yapımız genel olarak kötü değildi ama rakibe çok şans verdik. Duran toptan gol yeme sorunu önceden de vardı. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Bundan ders alacağız. Bu şekilde goller yemek hayal kırıklığı oluşturan bir durum." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını aktaran Norveçli çalıştırıcı, "Her konuda daha iyi olmalıyız. Bugün çok şey öğrendiğimizi söyleyebilirim. Her oyuncum yüzde 100'ünü verdi. Bitiriciliklerde biraz daha kaliteli olmalıydık. Defansif ve ofansif olarak daha iyi olmalıydık. Bir şeyleri değiştiriyoruz. Geçişlerde rakibe pozisyon verdik. Ofansif olarak hatalar yaptık. Set oyununda daha iyi olmalıyız. Rafa Silva bugün harikaydı. Çok iyi oynadı. Oyuncularımızı bu mağlubiyetle daha iyi tanıyacağım. Oyuncularımın davranışlarını daha iyi göreceğim. Yenilgilerden sonra çok iyi çalışıp daha iyi geri dönüşler yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonraki bölümün kendisi için hayal kırıklığı olduğunu söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, şunları kaydetti:

"Öz güvenimiz var. Belki fazla öz güvenliyiz. Kazandığınız zaman o öz güveni sonuca çevirmek önemli olan. Bugün kalitemiz iyi değildi. Çok fazla topla temas ederek oynadık. Yapmamız gereken, oyunu hızlı oynamaktı. Bazı bölümlerde bunu iyi yaptık. Rakip adam adama markaj yaptı. Küçük dokunuşlarla fazla dripling yapmadan rakibi koşturmamız gerekiyordu. Asıl hayal kırıklığı rakip 10 kişiyken son 15 dakikada oynadığımız oyundu. Öne çıkmaya çalıştık ama çok fazla da geçiş fırsatı verdik rakibe. Önde basarken son 15 dakika beğenmediğim oyun oldu. En kötü oyun değildi ama en kötü maçımız da değildi. Oyuncularımın tutumundan çok mutluyum. Sürekli ileri gitmek istiyorlar. En iyi şekilde çalışan bir oyuncu grubumuz var. Hepsi iyi niyetli. Hepimiz çok pozitifiz. Herkes çok çalışıyor. Bazen kaybediyorsunuz, bu da futbolun içinde var. Reaksiyonun pozitif olması lazım. Bir süreç içindeyiz ve bu süreç içinde başarılı olacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Beşiktaş, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Mağlubiyeti Değerlendirdi - Son Dakika

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