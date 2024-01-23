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Beşiktaş Teknik Direktörü Santos: Çok gol fırsatı yakaladık ama sonuçlandıramadık - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Santos: Çok gol fırsatı yakaladık ama sonuçlandıramadık

Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçta çok gol fırsatı yakaladıklarını ancak sonuçlandıramadıklarını söyledi. Santos, takımın eksikliklerini ve gelecek planlarını da açıkladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Santos: Çok gol fırsatı yakaladık ama sonuçlandıramadık
23.01.2024 - 23:51,  Güncelleme: 00:25
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, çok gol fırsatı yakaladıklarını ancak sonuçlandıramadıklarını söyledi.

Portekizli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir performans gösterdiklerini belirten Santos, "Maçı ve oyunu kontrol ettik. Son maça göre çok daha iyiydik. Rakibimize fırsat vermedik. Savunmada iyiydik. Maçın genelinde 7-8 fırsat bulduk ama golü atamadık. Oyuncularım çok çabaladılar. Rakibimiz 10 kişi kalınca gol atmak için oyuncularım ciddi anlamda efor sarf ettiler. Ancak bir şekilde gol olmadı. Çok çabaladık ama gol atamadığımız için 2 puan kaybettik." diye konuştu.

Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan ve sakatlık yaşayan oyuncular nedeniyle kadrolarının eksik olduğunun altını çizen Fernando Santos, şu görüşleri paylaştı:

"Elimizdeki oyunculara odaklanmak zorundayız. Transferde defansif anlamda oyuncu alacağız. Yeni oyuncular gelecek. Şu an oyuncu eksiğimiz var. Kadromuz yetersiz. Asla geçmişle ilgili konuşmam. Bu, benim tarzım değil. Bugüne ve geleceğe bakarım. Beşiktaş'ın hak ettiği şeyleri yapmak zorundayız. Beşiktaş, şampiyonluk kazanmak zorunda. Biraz zamana ihtiyacımız var. Doğru planları yapabilmek için doğru adımlar atmalıyız. Buradaki oyuncuları en üst seviyeye taşımak önemli. Bu yıl en üst seviyeye çıkmak için çabalayacağız ve elimizden geleni yapacağız."

Bu sezon tüm kulvarlarda 4. maçına çıkan genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi'nin performansıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Santos, "İlk yarıda ofansif anlamda zorlandı. Yeni yeni oynadığı için zor olabiliyor. İkinci yarıda öz güvenli oynayarak hücuma da destek oldu. Gayet iyi oynadı. Performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

"En büyük sorun takımın istikrarsızlığı"

Fernando Santos, Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu ve bu kültürü yaşatacak oyuncu grubuna ihtiyaçlarının bulunduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı takımın bu sezon istikrarsız bir görüntü çizdiğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Beşiktaş, bu sezon çok gel-git yaşıyor. Stabil bir görüntü çizemiyor. En büyük sorun takımın istikrarsızlığı. Genç oyuncular çok kaliteli. Bazen gergin olabiliyorlar. 20 gün oldu buraya geleli. Büyük takımda oynamanın ne olduğunu iyi biliyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Bu kulüp kültürünü yaşatacak oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Bazı oyuncularda Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlayarak oynama konusunda eksiklik görüyorum. Onları geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu takım camia kadar yeterli seviyede büyük değil"

Santos, siyah-beyazlı futbol takımının kadro kalitesinin kulübün büyüklüğüyle aynı seviyede olmadığını belirtti.

Beşiktaş'ın çok büyük bir camia olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Asla bahane üretmeyi sevmem ama ortada bir gerçek var. Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu takım ise camia kadar yeterli seviyede büyük değil. Bu bildiğimiz bir gerçek. Kadro kalitesi bu büyüklüğün seviyesinde değil. Başkanımız ve yönetim çok ciddi çalışıyor. Bu takımı, Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır oyuncu seviyesine getireceğiz. Taraftarı da çok iyi anlıyorum. Kupa kazanmak istiyorlar ama yeniden yapılanma sürecinde çabalayacağız. Onlardan destek bekliyorum. İyi seviyeye gelmek için her şeyi yapıyoruz."

Kaynak: AA
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