Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Cristiano Ronaldo sözleri: Şu anda alamayız

Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, basın mensuplarının karşısına geçti. Güneş, Ronaldo dahil birçok soruya açık yüreklilikle cevap verdi.

"TRANSFER ZOR"

Aralık ayında transfer yapmalarının zor olduğunu belirten Güneş, "Transer yapmamız zor. Onur Bulut'u beğeniyorum. Türkiye'nin en iyi beklerinden birisi. O bölgede Rosier varken oyuncu almayı doğru bulmam. Şu anda Rosier bir dalgalanma geçiriyor. Çok zeki öğrenciler vardır ama çalışmazlar. Onu da benzetiyorum" dedi.

"RONALDO'YU ALAMAYIZ"

Cristiano Ronaldo'yu alamayacaklarını ifade eden Güneş, "Ronado'yu şu anda alamayız. Ben de oyunculara söylüyorum. Siz de bir hikaye yazın. Kahramanı olun. Burak 36 yaşında Lille'e gidip şampiyon yapabiliyorsa, demek ki Türkler de başarabiliyor" şeklinde konuştu.