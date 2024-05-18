Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek sezonu kupayla bitirmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, "Maç öncesinde Ghezzal ve Muleka'nın sakatlıkları ve Rashica'nın sakatlıktan yeni çıkmış olması maça başlangıcımızı olumsuz etkiledi. İlk yarıda top bizde kaldı ama mağlup bitirdik. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle tempomuzu artırdık. İkinci golü de basit şekilde yedik. Böyle goller yemememiz gerekirdi. Tempo yükseltmek istediğimiz zaman hakem rakibin zaman geçirmesine izin verdi. Son dakikalarda gelen penaltı golüyle berabere bitirdik. Kazanamadığımız için üzgünüz. Rashica ağrı hissetti. Koruma amaçlı çıkardı. Kupayı kazanıp sezonu kupayla bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz büyük bir takımız ve o maçı mutlaka kazanacağız"

Trabzonspor ile 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Kupası finaline de değinen Okta, "Takımda kazanma alışkanlığı oluşturmak istiyorduk. Kupa finali tek maç, biz büyük bir takımız ve o maçı mutlaka kazanacağız. Tüm hazırlıklarımızı o yönde yapıyoruz. Bizim açımızdan iyi geçeceğini düşünüyorum. Önümüzde 4 gün var. Ona göre iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Halim Okta, sakatlıkları süren Ghezzal ve Muleka'yı kupa finaline yetiştirmek için sağlık ekibinin çalıştığını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL