Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Mağlup olduk, üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ın teknik sorumlu Serdar Topraktepe, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Topraktepe, "Alan ve zaman bırakmadan önde oynamak istediğimiz, kazanmak istediğimiz bir maçtı. Ön hatlarının alan bulduğunda iyi şeyler yaptığını biliyorduk. Takım boyumuzu kısaltmamız lazımdı, uzayınca kopukluklar oldu. Arka taraf öne gelemedi, ön taraf arkaya destek olamadı. İkinci toplarda sıkıntı yaşadık. İkinci yarıya daha iyi başlamak istedik ama olmadı. Mağlup olduk, üzgünüz." diye konuştu.

Genç oyuncularla ilgili konuşan Topraktepe, "Ghezzal'ın son 1 haftadır idmanlarda çıkışı var. Tecrübeli oyuncu koymak istedik. Gençlere güvenimiz sonsuz. Yavaş yavaş olacaklar. Gençleri serpiştirirken onlara zarar vermemek çok önemli. Herkesten çok isterim oynamalarını. Zamanla oynayacaklar. Hepsi Beşiktaş'ın iskelet kadrosunu oluşturacaklar ama zaman lazım." ifadelerini kullandı.