Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı

Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon avroluk serbest kalma bedelini karşılayan Serie A temsilcisi genç futbolcuya kavuşmak üzere.

Genç yıldız adayını ikna eden Torino yetkilileri Beşiktaş'a ilgi mektubu göndermiş ancak siyah-beyazlılar buna 5 gün boyunca cevap vermemişti. Resmi teklifin değerlendirilme süresinin bitimine 2 gün kala Beşiktaş cephesinden de transfere onay geldi.

KISA SÜRE İÇİNDE İTALYA'YA GİDECEK

18 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek kendisini İtalyan takımına bağlayan imzayı atması bekleniyor.