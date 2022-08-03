Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon avroluk serbest kalma bedelini karşılayan Serie A temsilcisi genç futbolcuya kavuşmak üzere.
Genç yıldız adayını ikna eden Torino yetkilileri Beşiktaş'a ilgi mektubu göndermiş ancak siyah-beyazlılar buna 5 gün boyunca cevap vermemişti. Resmi teklifin değerlendirilme süresinin bitimine 2 gün kala Beşiktaş cephesinden de transfere onay geldi.
18 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek kendisini İtalyan takımına bağlayan imzayı atması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı - Son Dakika