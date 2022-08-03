Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı

03.08.2022 16:38
Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldız adayı Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeyi teklif eden Torino, transferi tamamlamaya çok yakın.

Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon avroluk serbest kalma bedelini karşılayan Serie A temsilcisi genç futbolcuya kavuşmak üzere.

Genç yıldız adayını ikna eden Torino yetkilileri Beşiktaş'a ilgi mektubu göndermiş ancak siyah-beyazlılar buna 5 gün boyunca cevap vermemişti. Resmi teklifin değerlendirilme süresinin bitimine 2 gün kala Beşiktaş cephesinden de transfere onay geldi.

KISA SÜRE İÇİNDE İTALYA'YA GİDECEK

18 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek kendisini İtalyan takımına bağlayan imzayı atması bekleniyor.

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Emirhan İlkhan, Beşiktaş, Torino, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı - Son Dakika
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